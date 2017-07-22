Antalya Elmalı'da buğday hasadına başlayan çiftçiler, açıklanan 94 kuruşluk fiyattan memnun değil. Girdi maliyetleri altında ezilen köylüler "Banka kredilerini bile ödeyememekten" şikayetçi.

Akdeniz'in tahıl ambarı Elmalı'da buğday hasadı başladı. 365 günlük emeğin karşılığı çiftçinin hanesine yine borç olarak yazılıyor. Çünkü buğday taban fiyatında ki artış, ne artan girdi maliyetlerini ne de çiftçinin kredi borçlarına derman oluyor.



Elmalı köylerinde arazilerin yüzde 90'ı banka ipotekli. Bir çoğu da icralık. Bu şartlarda üretmeye çalışan çiftçiye bir dokunduk, bin ah işittik.

"Traktörleri satma hendine geldik. Yok kazancımızın hayrı yok. Yani her sene 100-150 dönüm tarla satılıyor. Krediye ödeyemiyor."



Onlarca sorunun üzerine bir de ithal buğday vergisinin azaltılması, çiftçini tepkisini daha da artırdı.



Elmalı Tekke köyündeki buğday üreticisi darboğazdan kurtulup artık nefes almak istiyor.







HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY - KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ KOÇAK

ulusal.com.tr

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