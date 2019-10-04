Kızı okusun diye 4 kilometrelik yol açan emekçi babanın hikayesi Türkiye'yi duygulandırdı. Muğla Valiliği, elindeki avucundakini harcayan babanın borçlarını ödedi.

45 bin lira harcayarak kızı okula gidebilsin diye yol yaptıran babaya yardım eli uzandı.



Okul servisi kızını okula görütebilsin diye 4 kilometre yol açtırmıştı baba Ramazan Ramazan Korkut.



Çünkü servis aracı 6 yaşındaki kızı Gamze okula götürmek için evlerine ulaşamıyordu.



Korkut'un çabaları Türkiye'de yankılandı. Ailenin harcamalarını Muğla Valiliği üstlendi.



Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, baba Ramazan Korkut ile buluştu.



Korkut, çabalarına sahip çıkanlara teşekkür etti.



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