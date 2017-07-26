Samsun'da emekliliğinin ardından özel okulda mesleğini sürdüren İngilizce öğretmeni Nilgün Önder, evi ile sokakta bakımını üstlendiği 35 kedi ve köpek için aylık 3 bin lira harcama yapıyor.

Samsun'da 2011'de emekli olmasının ardından özel okulda mesleğine devam eden 54 yaşındaki İngilizce öğretmeni Nilgün Önder, anne ve babasıyla yaşadığı Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'ndeki iki katlı evde 7 köpek ve 6 kedi besliyor.



Çevresinde sokak hayvanlarına sevgisiyle tanınan Önder, günün büyük bölümünü köpek ve kedilerle geçiriyor.



Sokak hayvanlarının çevresindekiler tarafından sahiplenilmesini de sağlayan Önder, evi ile sokakta bakımını üstlendiği 35 kedi ve köpeğin beslenme ve tedavi masrafları için emekli maaşıyla birlikte aylık 3 bin lira harcıyor.







Önder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana hayvanları çok sevdiğini söyledi.



Özellikle son 10 yıldır sokak hayvanlarına sahip çıktığını belirten Önder, "Önemli olan muhtaç bir canlıya yardım edebilmek. Ailem hayvanseverdir, anne ve babamın da çocukluğumdan beri hayvanları var. Çocukluğumda da kitap okumam ve hayvanları çok sevmemle tanınırdım." diye konuştu.



İnsanlardan bakabilecekleri hayvanları sahiplenmelerini isteyen Önder, "Küçükken çok güzel geliyor ama hayvanların tuvalet problemi oluyor, mama alınması, aşısının yapılması gerekiyor. Her şeyden önce çok büyük bir sorumluluğu var.



Çocuğu büyütürsünüz, bir süre sonra gider. Bu hayvanlar ölene kadar bebek kalıp, size muhtaç olacak canlılar." dedi.



Önder, evini paylaştığı hayvanların hiç sorun çıkarmadığını, birlikte uyumlu yaşadıklarını, yan yana yattıklarını bildirdi.



Evinde baktığı hayvanlardan bazılarının hikayesini anlatan Önder, şunları kaydetti:



"Puki'yi bir duvarın arkasında kemikleri çıkmış, uyuz olmuş halde buldum. Aldım eve getirdim. Bir şeyler verdim, yedi ve gitti. Sonra döndü. Böylece ona bakmaya başladım. Gündüzleri gelip yemeğini yiyip gidiyor, akşamları dönüyordu. Hatay'da görev yaparken 'Boza' ile tanıştım, yavruyken. 'Çocuklar taş atıyor, sen daha iyi bakarsın' diye getirdiler. Emekli olduktan sonra özel taksi tutup Samsun'a getirdim. 'Karabaş' diye çok ürkek bir köpeğim var. Sanırım insanlardan çok eziyet görmüş. 3-5 ay benden bile korkuyordu. Sonra bana alıştı. 'Tintin' de yaşlı bir köpek. İnsanlar refüje atmış, herhalde yaşlandı, sevimliliği kalmadı diye. İki günde bana ancak alıştı. Sahiplendirecektim ama 'Tekrar travmaya sokmaya gerek yok' dedim ve aileye katıldı. 'Cincin' şaşı bir kedidir. 'Bızdık' da dağa bırakılmış bir köpekti. Hepsini bir şekilde evime aldım. Arada zor gelse de çok memnunum, iyi ki onları almışım."

Önder, "Bir canlıyı kurtarmak kadar güzel bir şey yok. Sayemde karınlarının doyduğunu, mutlu olduklarını bilmek insana çok şey katıyor." ifadelerini kullandı.