ORDU İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, Aybastı İlçesi Perşembe Yayla Şenlikleri'nde protokol tribününde meydana gelen arbedenin ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Enver Yılmaz hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şikayetçi oldu. İçişleri Bakanlığı'nın ardından, Aybastı Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ordu'nun Aybastı İlçesi'ndeki Perşembe Yayla Şenlikleri'nde, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un da bulunduğu protokol tribününde İl Emniyet Müdürü Suat Çelik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz arasında arbede yaşandı.



Korumalar ve zabıtaların da karıştığı kavgada Bakan Numan Kurtulmuş, güvenlik gerekçesiyle şenlik alanından uzaklaştırıldı.



İçişleri Bakanlığı tarafından kavga olayını araştırmak üzere dün Ordu'ya gelen 2 Mülkiye Başmüfettişi'nin ardından, Aybastı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.



Ordu'ya gelen Mülkiye Başmüfettişlerinin olayla ilgili Vali Seddar Yavuz'u da makamında ziyaret edip bilgisine başvurduğu belirtildi.



Kavga olayının ardından Fatsa Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde 3 günlük darp ve istirahat raporu alan Emniyet Müdürü Suat Çelik'in, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Belediye başkanı Enver Yılmaz hakkında şikayetçi olduğu belirtildi