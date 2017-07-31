Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan makamında başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Silivri Emniyet Müdürlüğüne sabah saatlerinde gelen çalışanlar, Çalışkan'ı makamında başından vurulmuş halde buldu.
Olay yerine gelen sağlık ekibinin incelemesinde, Çalışkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Emniyet Müdürlüğüne gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesi sürüyor.
Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, makamında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan makamında başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.
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