Büyük operasyon: Onlarca gözaltı var
Büyük operasyon: Onlarca gözaltı var
Ağır tahriği kaldırıyorlar
Ağır tahriği kaldırıyorlar
Doları olanlar dikkat! Kur şu an...
Doları olanlar dikkat! Kur şu an...
Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı
Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı

Emniyet müdürü makamında ölü bulundu

Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, makamında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Emniyet müdürü makamında ölü bulundu

Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan makamında başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Silivri Emniyet Müdürlüğüne sabah saatlerinde gelen çalışanlar, Çalışkan'ı makamında başından vurulmuş halde buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekibinin incelemesinde, Çalışkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Emniyet Müdürlüğüne gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesi sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #silivri #Hakan Çalışkan
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Trabzonspor Başkanı Usta'dan Burak Yılmaz açıklaması
Sonraki Haber
Savunmada fark yaratacak 12 yeni proje başlatıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.