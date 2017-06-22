Mersin'de görev yapan ve obezite nedeniyle 148 kilo olan polis memuru, İl Emniyet Müdürü Şahne'nin mesleğine uygun vücut yapısına kavuşmasının sağlığı açısından da önemli olduğu yönündeki tavsiyesi üzerine mide küçültme ameliyatı oldu

Mersin'de görev yapan ve obezite nedeniyle 148 kilo olan polis memuru, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin, sağlığı için mesleğine uygun vücut yapısına kavuşması gerektiği yönündeki tavsiyesi üzerine mide küçültme ameliyatı olup 6 ayda 46 kilo verdi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahne kentte göreve başladığı dönemde ziyaret ettiği Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğünde obezite ve çeşitli rahatsızlıklar yaşayan polis memuru Namık Atmaca ile tanıştı.



Kilo vererek polislik mesleğine uygun vücut yapısına kavuşmanın mesleki ve özel yaşantı ile sağlık açısından önemli olduğunu anlatan Şahne, Atamaca'ya durumunu takip edeceğini ve sağlığına kavuştuktan sonra tekrar kendisiyle görüşmek istediğini bildirdi.



Görüşme sonrası kilo vermeye karar veren Atmaca, Şahne ile Silifke İlçe Emniyet Müdürü Murat Esertürk’ün de desteğiyle İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mide küçültme ameliyatı oldu.

Başarılı bir ameliyat geçiren Atmaca, yaklaşık 6 aylık bir sürede 148 kilodan 102 kiloya düşerek sağlığına kavuştu.

Atmaca daha sonra Şahne'yi ziyaret ederek, 6 ay önce giydiği polis üniformasıyla beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şahne de tavsiyelerini dinleyerek sağlığına kavuşan polis memurunu tebrik ederek, Atmaca’nın hikayesinin bu sıkıntıyı yaşayan bütün meslektaşlarına örnek olması gerektiğini kaydetti.