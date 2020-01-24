Emniyette FETÖ soruşturması: 50 gözaltı kararı
FETÖ'nün emniyetteki yapılanmasına yönelik 9 ilde operasyon yapıldı. Ankara merkezli operasyonda 40 şüpheli yakalandı.
YURT 24.01.2020, 15:14 24.01.2020, 15:14
FETÖ'nün emniyetteki "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara merkezli 9 ilde, 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine Ankara organize şube ekipleri harekete geçti. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 50 şüphelinin 40'ı yakaladı.
Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.
Gözaltı kararı verilen 10 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
ulusal.com.tr
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