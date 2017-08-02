Kurban Bayramı'na bir aydan az bir zaman kaldı. Besiciler hayvanlarını Bursa'ya getirmeye başladı. İnegöl Hayvan Pazarı'nda kurban fiyatı geçen yıla göre yüzde 30 oranında arttı. En düşük büyükbaş kurbanlık fiyatı 8 bin liradan başlıyor.

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