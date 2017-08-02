Muş'un Bulanık ilçesinden geldi, neredeyse tüm hayvanlarını sattı.
Kurban Bayramı'na 1 aydan az bir zaman kaldı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde kurbanlık hayvan satışlarına başlandı.
İnegel Hayvan pazarında hayvanların kaldığı 183 bölümden 96'sı açık artırma ile satıldı.
Besiciler, kurbanlık hayvanları pazara getirmeye başladı.
Pazarda kurban fiyatı geçen yıla göre yüzde 30 oranında arttı. Üreticiler, artışın girdi maliyetlerinden kaynaklandığını söylüyor.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı Faruk Çelik kurbanlıkta düve satışını yasaklamıştı. Üreticilerin bu yasağa uyduğu gözlendi.
ulusal.com.tr
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