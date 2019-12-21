"En soğuk ilçe"de kızak keyfi

Gülücükleri ve enerjileri ile eksi 19 derecelik havada, insanların içini ısıtıyorlar.

Soğuk hava ve kar yağışı Ardahan'da hayatı olumsuz etkiliyor. Ama onlar için kar demek eğlence demek.

Kızak keyfi yapan bu çocuklar Ardahan'ın Göle ilçesindeki Karatavuk köyünden. Türkiye genelindeki en düşük hava sıcaklığı orada ölçüldü ama bu durum onların eğlencesine engel olamadı.

Bıkmak, yorulmak nedir bilmeden okul bahçesinde gönüllerince eğleniyorlar.

Naylon, poşet, bidon ve tahta.. Onlar için her biri "kızak" görevi görüyor.

Haftasonu tatilini bol eğlence ile geçiren çocuklar, tüm samimiyetleri ile soğuğa meydan okuyorlar.

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