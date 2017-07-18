İstanbul Valisi Vasip Şahin İstanbul'da öğleden sonra yoğun yağış beklendiğini belirterek, "Saat 14.00'ten sonra tekrar yoğun bir yağış bekleniyor" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Çok şükür bir can kaybı olmadı. Maddi hasarlar tespit ediliyor. Avrasya Tüneli tek yönlü tedbiren kapatıldı. Asya'dan Avrupa'ya geçişte problem olmadı" dedi.

İstanbul'daki aşırı yağışlara ilişkin İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş açıklamalarda ve uyarılarda bulundu.



"İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN, SAAT 14.00'TEN SONRA TEKRAR YOĞUN BİR YAĞIŞ BEKLENİYOR"



İstanbul Valisi Vasip Şahin, Saat 14.00'ten sonra tekrar yoğun bir yağış beklendiği uyarısında bulunarak, "Yağış akşam saatlerine kadar sürecek. Metro ve tramvay seferlerimizde aksama yok. Avrasya Tüneli dışındaki Yenikapı ve Samatya alt geçitlerindeki su birikintisi nedeniyle tek taraflı ulaşım durduruldu tedbiren. Avrasya Tüneli'nde tedbiren tek taraflı ulaşım durduruldu yoksa tünel ile ilgili bir sıkıntı yok. Saat 14.00'ten sonra tekrar yoğun bir yağış bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, akşam saatlerine kadar sürmesini tahmin ediyor" diye konuştu.



"1 SAAT İÇİNDE 65 KİLOGRAM DOĞU BÖLGELERDE VE MERKEZDE, BATI BÖLGELERDE 110 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ"



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Normal yağışların çok üstünde bir yağış aldık. 1 saat içinde 65 kilogram doğu bölgelerde ve merkezde, batı bölgelerde 110 kilogram yağış düştü. Birkaç noktada ciddi bir alt geçit tıkanmaları oldu. Diğer noktalara müdahale edilerek çözüldüğünü söyleyebilirim. Yurttaşlarımızın da yardımcı olması lazım trafiğe çıkmama uyarılarına dikkat ederlerse daha rahat yaşam sürebiliriz. Tramvay ve metroda da bir iki noktada olan sorun giderildi" ifadelerini kullandı.



"ÖĞLEDEN SONRA DAHA CİDDİ YAĞMUR BEKLENMEKTE ENDİŞEMİZ TOPRAK SUYA DOYDU"



Topbaş, "Öğleden sonra daha ciddi yağmur beklenmekte. Endişemiz şu, toprak doyduğu için yağacak yağmur, çukur bölgelere inebilir. Daha hassasiyet gerekiyor" dedi.



"AYAMAMA'DA BİR PROBLEM YOK"



Ayamama Deresi'nde bir sorun olmadığını belirten Topbaş, "Geçmiş yıllarda Ayamama'da 1 saat içerisinde 80 kilogram metre kareydi. Burada aynı yağışı aldık ama Ayamama'da bir problem yok. 45 dakikada 65 kilogram ortalama olarak 80 kilogram demektir. Bu sıkıntı yaşanmadı. Hassasiyet gösterilerse hep birlikte bu sıkıntıyı aşarız" dedi.



"VATANDAŞLARIMIZ, MİSAFİRHANELERE VEYA OTELLERE YERLEŞTİRİLMEKTE"



Topbaş, "Su basma seviyesinin altında inşa edilmiş konutlarda sıkıntı olmasın diye ekiplerimiz tarafından boşaltılmakta vatandaşlarımız, misafirhanelere veya otellere yerleştirilmekte" dedi.



"1194 ARAÇ VE 6 BİN 388 ELEMANIMIZ İLE DEVREDEYİZ"



Topbaş, "Şu anda arazide 6 bin 388 elemanımız var aktif olarak çalışan 1194 araç da Büyükşehir Belediyesi olarak devredeyiz. Dere taşkınlıkları yok. Tavukçu Deresi'nde bir miktar taşkınlık gördük. Merter'de, Unkapanı alt geçitte. Yenikapı'da oldu" dedi.



"AVRASYA TÜNELİ TEK YÖNLÜ TEDBİREN KAPATILDI"



Avrasya Tüneli'nin tek yönlü tedbiren trafiğe kapatıldığını belirten Topbaş, "Avrasya Tüneli tek yönlü tedbiren kapatıldı. Asya'dan Avrupa'ya geçişte problem olmadı. Asya'dan Avrupa'ya geçişte problem olmadı" dedi.



"YILLAR ÖNCE LONDRA'DA METRO İSTASYONUNU SULAR, SELLER BASMIŞTI"



Topbaş, "Buna benzer sıkıntı dünyanın pek çok kentinde yaşanmakta. Yıllar önce Londra'da metro istasyonunu sular, seller basmıştı. Bu normalin çok üstünde yağış geldi. Dikkatli olursak sıkıntıyı atlatırız" dedi.



"ÇOK ŞÜKÜR BİR CAN KAYBI OLMADI. MADDİ HASARLAR TESPİT EDİLİYOR"



Topbaş, "Çok şükür bir can kaybı olmadı. Maddi hasarlar tespit edilerek telafi çalışmaları yapılacak. Geçmiş olsun daha büyük sıkıntı yaşamayacağız umarım" dedi.