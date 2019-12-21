Endüstriyel geri dönüşüm fabrikasındaki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

Alınan bilgiye göre, Arslanbey Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir endüstriyel geri dönüşüm fabrikası sahasındaki yağ tanklarının bulunduğu bölümde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.