Endüstriyel geri dönüşüm fabrikasındaki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde endüstriyel geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
YURT 21.12.2019, 14:49
Alınan bilgiye göre, Arslanbey Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir endüstriyel geri dönüşüm fabrikası sahasındaki yağ tanklarının bulunduğu bölümde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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