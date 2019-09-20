İmdatlarına Sahil Güvenlik Komutanlığı yetişti.
Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında, Yunanistan'a ilerleyen lastik bot su almaya başladı.
23 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi.
Sahil Güvenlik Botu bölgeye gitti, yardım bekleyen göçmenleri kurtardı.
Enez Limanı'ndan karaya çıkarılan göçmenler sağlık kontrolünden geçirildi.
ulusal.com.tr
Son dönemlerde kaçak göçle mücadele konusunda hedef alınan Türkiye, karasularında 7/24 devriyede. Edirne'nin Enez açıklarında botları batan 39 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
İmdatlarına Sahil Güvenlik Komutanlığı yetişti.