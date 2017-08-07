Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde akraba evlililiği yapan çift, çocukken felç geçirip engelli hale gelen 3 kızlarının sağlıklarına kavuşacağı günün hayaliyle yaşıyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanoba köyünde akraba evliliği yapan Müdür (67) ve eşi Zeynep Uçar'ın (73) dokuz çocuğundan 35 yaşındaki Fatma 12, 29 yaşındaki Emine 10, 28 yaşındaki Yıldız ise 8 yaşındayken felç geçirdi.



Vücutlarının belden aşağısı ile ellerini kullanamaz hale gelen 3 kardeşin hastalığına, aile tarafından hastaneye götürülmelerine rağmen çare bulunamadı.

Yaşlarının ilerlemesi, işsiz olmaları ve yoksulluk nedeniyle 3 kız kardeşin ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken çift, hastalıklarını bilmedikleri engelli çocuklarının donanımlı bir hastanede tedavi edilerek sağlıklarına kavuşmasını istiyor.







Baba Müdür Uçar, "Yemeklerini biz yediriyoruz, oturdukları yerden biz kaldırıyoruz. Çocuklarım çok genç yaştalar. Kimseye muhtaç olmamaları için sağlıklarına kavuşmalarını istiyorum. Evimiz de çocuklarıma uygun değil, çünkü su ve kullanışlı banyo yok." ifadelerini kullandı.

Bu tür durumlarla karşılaşılmaması için akraba evliliği yapılmamasını isteyen Uçar, "Dayımın kızıyla evlendim. Kimse akrabasıyla evlenmesin, ben perişan oldum kimse olmasın." dedi.



"Halen çocuklarını evin ortasında leğende yıkıyor"



Ailenin, çocuklarının engelli maaşıyla geçinmeye çalıştığını belirten Yaşama Sevinci Doğubayazıt Engelliler Derneği Başkanı Oktay Topçi, "O da ancak bez parasına yetiyor. Banyo yapamıyorlar, evde tuvalet yok. Rahat yaşayabilecekleri, banyosu, tuvaleti olan bir evleri olmalı. Anneleri halen çocuklarını evin ortasında leğende yıkıyor. El birliğiyle aileye yardım etmeliyiz. Kaymakam Ulaş Akhan çok duyarlı, kendisine teşekkür ederiz, su sorununu çözeceğini söyledi." dedi.



Topçi, çocukların tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Aile, çocuklarını normal hastaneye götürdü ancak araştırma ya da üniversite hastanesine götürmemiş. Çocukların hastalıklarının iyi bir hastanede araştırılması lazım. Halen bu hastalığın tanısı yok, hastalık tedaviye el veriyor mu vermiyor mu diye bir tanı konulmalı." ifadelerini kullandı.



Bu tür durumlarla karşılaşılmaması için akraba evliliği yapılmamasını isteyen Uçar, "Dayımın kızıyla evlendim. Kimse akrabasıyla evlenmesin, ben perişan oldum kimse olmasın." dedi.



"Halen çocuklarını evin ortasında leğende yıkıyor"



Ailenin, çocuklarının engelli maaşıyla geçinmeye çalıştığını belirten Yaşama Sevinci Doğubayazıt Engelliler Derneği Başkanı Oktay Topçi, "O da ancak bez parasına yetiyor. Banyo yapamıyorlar, evde tuvalet yok. Rahat yaşayabilecekleri, banyosu, tuvaleti olan bir evleri olmalı. Anneleri halen çocuklarını evin ortasında leğende yıkıyor. El birliğiyle aileye yardım etmeliyiz. Kaymakam Ulaş Akhan çok duyarlı, kendisine teşekkür ederiz, su sorununu çözeceğini söyledi." dedi.



Topçi, çocukların tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Aile, çocuklarını normal hastaneye götürdü ancak araştırma ya da üniversite hastanesine götürmemiş. Çocukların hastalıklarının iyi bir hastanede araştırılması lazım. Halen bu hastalığın tanısı yok, hastalık tedaviye el veriyor mu vermiyor mu diye bir tanı konulmalı." ifadelerini kullandı.





"Akraba evliliklerinin acı sonuçlarını bu vakalarla görüyoruz"



"Ailelerin Ağrı'ya en yakın Kars veya Van'daki araştırma hastanelerinde tedavilerinin yapılmasını gerekir." diyen Beyin Cerrahı Opr. Dr. Hikmet Aytekin, şunları kaydetti:



"Çok geç kalınmış. Yaşları çok ilerlemiş, hastalıkları üzerinden çok zaman geçtiği için tedavide çok başarı şansı yok. Bu hastalığın ne tür bir genetik bozukluk olduğunun anlaşılması için araştırma yapılması lazım. Akraba evlilikleri eskisi gibi yaygın olmamasına rağmen halen yapılıyor. Akraba evliliklerinin ne denli acı sonuçlar verdiğini bu tür vakalarla maalesef görüyoruz."