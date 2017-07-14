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Engelli Bahar'dan haber alınamıyor!

MALATYA’nın Akçadağ İlçesi’nde mevsimlik işçi olarak çalışan Şanlıurfalı Aydın ve Göçer Korkmaz çifti, pazartesi gününden bu yana haber alamadıkları zihinsel engelli kızları 13 yaşındaki Bahar Korkmaz'ın bulunmasını istiyor.

Engelli Bahar'dan haber alınamıyor!

Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'nin Karşıyaka Mahallesi'nden,10 gün önce kayısı toplama işinde çalışmak için Malatya’nın Akçadağ İlçesi'ne giden 7 çocuklu

Aydın ve Göçer Korkmaz kızları zihinsel engelli kızları Bahar, geçen pazartesi günü çadırdayken ortadan kayboldu. Bahar'ın uzun süre çadıra dönmemesi

üzerine, durumu jandarmaya bildiren Korkmaz çifti, mevsimlik işçi olarak çalıştıkları Akçadağ’dan ayrılarak, Şanlıurfa’da dönüp kızlarını aramaya başladı.

Kızının hayatından endişeli duyduğunu belirten Aydın Korkmaz, "Biz bahçede kaysı toplamak için sabah erken saatlerinde kaldığımız çadırdan ayrıldık.

Kızım engelli olduğu için o çadırda tek başına kalmıştı. Kaysı toplama işinden döndüğümüzde kızımın kayıp olduğunu gördük. Tüm aramalara rağmen

bulamadık. Ben işi gücü bırakıp kızımı her yerde arıyorum" dedi.

 Kızının bulunmasını isteyen Göçer Korkmaz ise, "Engelli kızımın bulunması için her tarafa başvurduk ama bir sonuç alamadık. Kızımın hayatında endişe

ediyorum. Allah rızası için kızıma gören varsa bize ya da jandarmaya haber versin. Biran önce yavruma kavuşmak istiyorum. Onun hayatında endişe

ediyorum" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #malatya #akçadağ #şanlıurfa #bahar #zihinsel engelli
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