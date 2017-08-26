Engelliler için hayati öneme sahip özel eğitim okullarının kapatılması kararına tepkiler sürüyor. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz kapatma kararı durdurulacak dese de Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetler Genel Müdürlüğü bu okulları kapatmada kararlı. Engelliler Konfederasyonu ise kararı protesto etti

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Engelliler okullarını geri istiyor.



Engelliler, Milli Eğitim Bakanı’nın ‘kapatmayı ‘ durdurma talimatına rağmen adım atmayan Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne tepki gösterdi.



Bakanın talimatını uygulamayan Özel Eğitim Genel Müdürlüğü engelliler tarafından Milli Eğitim Bakanlığı önünde protesto edildi.



Engelliler Konfederasyonu Başkanı Avukat Turhan İçli, engellilerle ilgili kararın engelli örgütlerinin görüşü alınmadan verilemeyeceğini söyledi. Özel eğitim genel müdürü Celil Güngör’e tepki gösterdi.



İçli öğrenci sayısındaki eksiklik gerekçelerine de yanıt verdi



HABER: HASRET KAYA

KAMERA: BARIŞ YURTERİ



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