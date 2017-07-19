Engelliler Konfederasyonu üyeleri, engelli vatandaşlar için kamuda açılan kadro sayısının en az 2 kat arttırılmasını talep etti.

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Engelliler Konfederasyonu



Devlet Personel Başkanlığı binası önünde toplanan Engelliler Konfederasyonu üyesi bir grup, ellerinde, "Engelli kadrosu arttırılsın", Engelliler 10 bin atama istiyor" ve "Engelimizi yüzümüze vurmayın" yazılı pankartlar açtı.



Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'de son rakamlara göre işsizlik oranının yüzde 10, 5 olduğunu belirterek, söz konusu oranın engelliler arasında ise yüzde 92 olduğunu kaydetti. Bu durumun engellilerin istihdamı için acil önlem alınması gerektirdiğini ortaya koyduğunu ifade eden İçli, engelliler için 2017 yılında 2 bin 544 kadro açıldığını hatırlattı. üye leri, engelli vatandaşlar için kamuda açılan kadro sayısının en az 2 kat arttırılmasını talep etti.Devlet Personel Başkanlığı binası önünde toplanan Engelliler Konfederasyonu üyesi bir grup, ellerinde, "Engelli kadrosu arttırılsın", Engelliler 10 bin atama istiyor" ve "Engelimizi yüzümüze vurmayın" yazılı pankartlar açtı.Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'de son rakamlara göre işsizlik oranının yüzde 10, 5 olduğunu belirterek, söz konusu oranın engelliler arasında ise yüzde 92 olduğunu kaydetti. Bu durumun engellilerin istihdamı için acil önlem alınması gerektirdiğini ortaya koyduğunu ifade eden İçli, engelliler için 2017 yılında 2 bin 544 kadro açıldığını hatırlattı.

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