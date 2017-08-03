KAYSERİ kent merkezinde zaman zaman gölgede 40 dereceye ulaşan yakıcı sıcaklar nedeniyle, yaz-kış zirvesinden kar eksik olmayan Orta Anadolu Bölgesi'ndeki 3 bin 916 metre ile en yüksek dağı Erciyes'tekikarlar tamamen eridi. Dağın kuzeyindeki buzullarda da önceki yıllara oranla daha fazla erime meydana geldiği gözlemlendi.

Küresel ısınmanın sonucu olarak dünya genelinde değişen meteorolojik şartlar nedeniyle Kayseri’de 17 yıl sonra en yüksek hava sıcaklığı gölgede 39.7 olarak ölçümlendi. Meteoroloji uzmanları geçen yıl ile bu yıl arasında hava sıcaklığında 5-8 derecelik artış kaydetti. İnsanları bunaltan yakıcı ve kavurucu sıcaklardan Erciyes Dağı da etkilendi.



Orta Anadoluve Kayseri’nin simgesi Erciyes dağında 3 bin 916 metrelik zirveden, 2 bin 800 metrede, kış sezonunda 3 metreyi bulan karlar ile, Şeytanderesi, Hörgüçkayası, Çobanini ve Sütdonduran Mevkii'ndeki bulunan buzullarda erimeler artış gösterdi. Erciyes Dağının aşırı sıcaklar nedeni ile kar ve buzulların erimiş hali, kent merkezinden de rahatlıkla görülebiliyor.