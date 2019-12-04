Mevsim şartları beklendiği gibi gitmedi. Çare yapay kardan geldi.

Ülkemizin önemli kış turizmi merkezlerinden Kayseri Erciyes'te, kayak sezonunun açılışı için gün sayılıyor. Ama beklenen kar bir türlü yağmıyor. Mevsiminde yağmayan karın suni olarak üretilmesi için farklı metotlar uygulanıyor.

Suni karlama çalışmaları ile pistler beyaza bürünmeye başladı. Bu da kayak sezonunun açılışını hızlandıracak. Şuana kadar yaklaşık 45 bin metreküp suni kar üretildi.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, tüm bu çalışmaların sonucunda hedefledikleri sezon açılışı için tarih verdi.



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