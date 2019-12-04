Erciyes'te kayak sezonunun açılışı için gün sayılıyor
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kayseri Erciyes'te kayak sezonunun açılışı için gün sayılıyor. Ancak mevsim şartları beklendiği gibi gitmiyor. Hal böyle olunca da mevsiminde yağmayan kar için başka bir çözüm devreye girdi. Erciyes Dağı'nda 45 bin metreküp yapay kar üretildi.
YURT 04.12.2019, 20:46
Mevsim şartları beklendiği gibi gitmedi. Çare yapay kardan geldi.
Ülkemizin önemli kış turizmi merkezlerinden Kayseri Erciyes'te, kayak sezonunun açılışı için gün sayılıyor. Ama beklenen kar bir türlü yağmıyor. Mevsiminde yağmayan karın suni olarak üretilmesi için farklı metotlar uygulanıyor.
Suni karlama çalışmaları ile pistler beyaza bürünmeye başladı. Bu da kayak sezonunun açılışını hızlandıracak. Şuana kadar yaklaşık 45 bin metreküp suni kar üretildi.
Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, tüm bu çalışmaların sonucunda hedefledikleri sezon açılışı için tarih verdi.
ulusal.com.tr
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P