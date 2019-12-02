Erdem ailesi oğulları ile gurur duyuyor
Özel sporcu Talha Ahmet Erdem'in judodaki başarısı ile hem Türkiye'nin hem ailesinin gururu oldu. Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonu Talha'nın ailesi yaşadıkları sevinci paylaştı. Erdem ailesi, down sedromu çocukları topluma kazandırmak için sporun önemine dikkat çekti.
YURT 02.12.2019, 22:04
Talha Ahmet Erdem... O artık bir Dünya Şampiyonu... Özel sporcu, özel yetenekleriyle Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda tüm rakiplerini geride bıraktı.
Bu alanda Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getiren Talha, hem ülkemizi hem de ailesini gururlandırdı.
Samiha Erdem,oğlunun hep arkasında durdu, hep elinden tuttu ve Talha annesinin bu emeğine karşılık altın madalyayı boynuna astı.
Erdem, oğlunun üstünden bir an olsun ilgisini çekmiyor.
Turhan Erdem ,Talha'nın başarısı karşında duygularına hakim olamadı.O anları anlatırken gururu gözlerinden okunuyordu.
Oğullarıyla arkadaş gibi olduklarını belirten Erdem Ailesi, down sendromlu çocukları toplumlama kazandırmak için sporun önemine dikkat çektiler.
ulusal.com.tr
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