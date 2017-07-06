Bu kapsamda Cuhmurbaşkanı Erdoğan ve Soylu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında darbeciler tarafından başından vurulan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı ziyaret etti. Bunun yanı sıra Erdoğan ve Soylu, 15 Temmuz gazisi Ahmet Gümüş'ü, 15 Temmuz gazisi Yaşar Demiral'i de ziyaret etti.
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