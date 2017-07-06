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Erdoğan tedavi gören gazileri ziyaret etti

CUHMURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte, Ankara'da Gaziler Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti.

Erdoğan tedavi gören gazileri ziyaret etti

Bu kapsamda Cuhmurbaşkanı Erdoğan ve Soylu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında darbeciler tarafından başından vurulan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı ziyaret etti. Bunun yanı sıra Erdoğan ve Soylu, 15 Temmuz gazisi Ahmet Gümüş'ü, 15 Temmuz gazisi Yaşar Demiral'i de ziyaret etti. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #cumhurbaşkanı #gazilere ziyaret
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