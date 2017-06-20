Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, Konya'da bulunan Ereğli Akgöl Sazlıkları'nda taşkınları önlemek amacıyla gerçekleştirilen rehabilitasyon çalışmaları etkisini gösterdi

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, Konya'da bulunan Ereğli Akgöl Sazlıkları'nda taşkınları önlemek amacıyla gerçekleştirilen rehabilitasyon çalışmaları etkisini gösterdi. Alanda yeniden sazlıklar oluşmaya başladı, birçok kuş türü eski yuvalarına döndü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya Ereğli ve Karapınar ilçeleri ile Karaman Ayrancı ilçesi sınırları içerisinde Toroslar'dan inen suların oluşturduğu, sazlık ve bataklıklar ile bunları çevreleyen çayırlar ve geniş step alanlarından oluşan Akgöl Sazlıkları, Türkiye'nin önemli sulak alanlarından birisi olma özelliği taşıyor.

Son yıllarda yaşanan kuraklık ve alanı besleyen kaynaklar üzerinde su rejimine yapılan müdahaleler sonucu göl alanı gittikçe küçülerek, taban suyunun düşmesiyle de göl çevresindeki sazlıklar ve sulak çayırlar kurumaya başladı. Ayrıca sulak alana deşarj edilen atık suların etkisiyle su içerisinde yaşayan balık türleri yok oldu, buna bağlı olarak balık türleriyle beslenen akpelikanlar ve diğer bazı kuş türleri sahayı terk etti.

Akgöl Sazlıkları'nda 220 kadar kuş türü yaşarken, 2003'te yapılan sayımlarda bu sayının 38'lere kadar düştüğü belirlendi.



"3 bin 430 dekar daimi sulak alan oluşturuldu"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, konuya ilişkin açıklamasında, sulak alanların, biyolojik çeşitliliğin en yüksek ekosistemleri olduğunu vurguladı.

Sulak alanların korunmasının ve gelecek nesillere sağlıklı şekliyle iletilebilmesinin en önemli sorumluluklardan birisi olduğuna işaret eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede 2013'te DSİ tarafından çalışmalara başlanarak, alanın çevirme göl mevki kısmına yapılan 6 bin 700 metre uzunluğunda ve 1,65 metre yüksekliğindeki dolgu sedde ile yaklaşık 3 bin 430 dekar daimi sulak alan oluşturuldu. Ayrıca Ereğli Akgöl Sazlıkları'na yağış rejimine uygun olarak taşkınları önlemek maksadıyla 2014, 2015 ve 2016'da İvriz Barajı'ndan toplam 15 milyon metreküp, Ayrancı Barajı'ndan ise 3 milyon metreküp su verildi. 2014 yılından itibaren rehabilitasyon çalışmaları etkisini göstererek, alanda yeniden sazlıklar oluşmaya başladı, birçok kuş türü yeniden eski yuvalarına döndü ve Akgöl eski sulak alan özelliklerine tekrar kavuşturuldu."



