Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Nurten Ünal (54) idaresindeki 24 AG 174 plakalı otomobil, Yeni Çevre Yolu'ndaki Çağlayan Kavşağı'nda, Bayram Ayık (45) yönetimindeki 42 BRK 82 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki Melisa (7), İlyada (12), Yağmur (16) ve Dilara Ayık (15) ile Yıldız Yılmaz (54), Birsen Aksu (54), Neriman Göksu (55) ve Gülseren Kaya (56) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
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