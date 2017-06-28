Erzincan'da motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Onur Tekin'in kullandığı motosiklet, Erzincan-Çağlayan beldesi yolunda karşı yönden gelen Sefa Kılıçkaya yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen minibüsle çarpıştı.



Kazada, motosiklet sürücüsü Tekin olay yerinde hayatını kaybetti.



Yaralanan Ulaşcan Çoban, Samet Arık ve Nurullah Aktepe ise sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Onur Tekin'in cesedi de aynı hastanenin morguna gönderildi.