Erzincan'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Nedim Dilek'in kullandığı 59 KR 852 plakalı otomobil, Refahiye-Erzincan karayolu Kova köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki Fettah Kaya, Haydar Uzun, Nesrin Dilek ve Mustafa Dilek yaralandı.
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Erzincan'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Erzincan'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.