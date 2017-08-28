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Erzincan'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Erzincan'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. 

Erzincan'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Erzincan'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. 

Nedim Dilek'in kullandığı 59 KR 852 plakalı otomobil, Refahiye-Erzincan karayolu Kova köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki Fettah Kaya, Haydar Uzun, Nesrin Dilek ve Mustafa Dilek yaralandı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Erzincan #Nedim Dilek
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