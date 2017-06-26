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Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Tolunay Taşpınar (22) idaresindeki 33 VNN 75 plakalı kamyonet, Refahiye-Erzincan karayolu Kova mevkisinde devrildi.

Araçtaki Emre Eroğlu (19) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Taşpınar ile Yaşar Karınca (20), Numan Fırat (20) ve Mikail Tarımcı (16) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Refahiye Devlet ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #karayolu #erzincan refahiye #Erzincan #4 yaralı #1 ölü
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