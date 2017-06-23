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Erzincan'da trafik kazası: 7 yaralı

Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Erzincan'da trafik kazası: 7 yaralı

Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Erzincan- Erzurum karayolunda seyir halindeki Abdullah Halis'in kullandığı 34 GS 3405 plakalı kamyonet, Yedisu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada sürücü ile Abdullkerim, Ayten, Sinan, Meryem, Hayriye ve Samet Halis yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #Erzincan Erzurum #Erzincan
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