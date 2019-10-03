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Erzincan'da yıldırım düştü: 2 asker yaralı

Erzincan kırsalında arama tarama faaliyetinde bulunan askerlerin bulunduğu bölgeye yıldırım düşmesi sonucu 2 uzman çavuş hafif yaralandı.

Erzincan'da yıldırım düştü: 2 asker yaralı

Erzincan kırsalında arama tarama faaliyetinde bulunan askerlerin bulunduğu bölgeye yıldırım düşmesi sonucu 2 uzman çavuş hafif yaralandı.

Kemah ilçesi kırsalında arama tarama faaliyetleri yürüten Alp Karakolu'na bağlı askerlerin yakınına yıldırım düştü.

Hafif yaralanan 2 uzman çavuş, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Erzincan
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