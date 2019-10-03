Erzincan kırsalında arama tarama faaliyetinde bulunan askerlerin bulunduğu bölgeye yıldırım düşmesi sonucu 2 uzman çavuş hafif yaralandı.
Kemah ilçesi kırsalında arama tarama faaliyetleri yürüten Alp Karakolu'na bağlı askerlerin yakınına yıldırım düştü.
Hafif yaralanan 2 uzman çavuş, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Erzincan kırsalında arama tarama faaliyetinde bulunan askerlerin bulunduğu bölgeye yıldırım düşmesi sonucu 2 uzman çavuş hafif yaralandı.
Erzincan kırsalında arama tarama faaliyetinde bulunan askerlerin bulunduğu bölgeye yıldırım düşmesi sonucu 2 uzman çavuş hafif yaralandı.