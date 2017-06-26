Kazada yaşamını yitiren 5 kişi Bursa'da toprağa verildi

Erzincan'da bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri Bursa'da defnedildi.



Önceki gün meydana gelen kazada ölen ve dün cenazeleri Bursa'ya getirilen İdris Ayhan, Mecit Düzgün, Necmettin Düzgün, Tuncay Demirtaş ve Resul Faruk Ayhan için merkez Osmangazi ilçesindeki Mihraplı Camisi'nde tören düzenlendi.



Törene eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun, ölenlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Tuncay Demirtaş Hamitler Mezarlığı'na, diğer 4 kişi ise Odunluk Mezarlığı'nda defnedildi.



Erzincan-Sivas karayolunun 54. kilometresinde tır ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirmişti.