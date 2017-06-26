Başbakan Yıldırım: Teşkilattan önemli bir talebim var...
Başbakan Yıldırım: Teşkilattan önemli bir talebim var...
Müthiş iddia: NASA, uzayda...
Müthiş iddia: NASA, uzayda...
CHP'ye
CHP'ye "Yürüyüşten vazgeç" çağrısı
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'daki trafik kazası

Kazada yaşamını yitiren 5 kişi Bursa'da toprağa verildi

Erzincan'daki trafik kazası

Erzincan'da bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri Bursa'da defnedildi.

Önceki gün meydana gelen kazada ölen ve dün cenazeleri Bursa'ya getirilen İdris Ayhan, Mecit Düzgün, Necmettin Düzgün, Tuncay Demirtaş ve Resul Faruk Ayhan için merkez Osmangazi ilçesindeki Mihraplı Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun, ölenlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Tuncay Demirtaş Hamitler Mezarlığı'na, diğer 4 kişi ise Odunluk Mezarlığı'nda defnedildi.

Erzincan-Sivas karayolunun 54. kilometresinde tır ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #kaza #Erzincan #cenaze #bursa
banner863
Önceki Haber
Denizli'deki orman yangını
Sonraki Haber
Eşini ve kayınbiraderini av tüfeğiyle yaraladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.