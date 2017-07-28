Erzincan ve Erzurum'daki iki tramvay hattının inşası, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılacak.

Erzincan ve Erzurum'daki iki tramvay hattının inşası, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılacak.



Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Erzincan Belediye Başkanlığına ait Üniversite-Dörtyol-Otogar-Havaalanı ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Gar-Atatürk Üniversitesi Kampüs-Tıp Fakültesi-Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Şehir Hastanesi-Yavuz Sultan Selim Bulvarı-Gar tramvay hatlarının inşası, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca gerçekleştirilecek.