Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü.
Ali Haydar Yılmaz (59) idaresindeki 24 AN 112 plakalı otomobil Erzurum-Erzincan karayolu Tercan ilçesi yakınlarında, karşı yönden gelen Gürsel Korkmaz'in (48) kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Rahime Yiğit (50) ise kaldırıldığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücülerin cesetleri otopsi için Tercan Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi
Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü.
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