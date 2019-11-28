Erzurum'da bıçaklanan genç kızın davası sürüyor

Sosyal medyadan yardım istedi. Adliye önü destekçileriyle doldu.

Murat Yıldırım, aynı markette çalıştığı M.T ile arkadaş olmak istedi. Arkadaşlık isteği reddedilince genç kızı defalarca bıçakladı ve bir eliyle de kaçmasına engel oldu.

Dava, sanığın ''Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan'' devam ediyor. Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

M.T sanığın tahliye edilmesi ihtimaline karşı sosyal medya hesabından yardım istedi. 5 sayfalık not yazarak yardım isteyen genç kızı yalnız bırakmadılar.

Bir grup vatandaş, genç kıza destek için adliye önüne geldi.

Erzurum 1.Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Murat Yıldırım, '' tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan'' 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Cumhuriyet savcısı, eksikliklerin tamamlanmasını istedi. Suçun delil durumu göz önünde bulundurularak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan, Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyonu adına davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti başkanı, suçtan doğrudan zarar görülmediği için talebi reddetti.

ulusal.com.tr