Hayvan tüccarları arasında çıkan bıçakların kullanıldığı kavgada, aralarında eski Belde Belediye Başkanı Yusuf Y'nin de olduğu 4 kişi yaralandı

Erzurum'da hayvan tüccarları arasında çıkan bıçaklı kavgada, aralarında eski Belde Belediye Başkanı Yusuf Y'nin de olduğu 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yakutiye ilçesi Kombina Caddesi'ndeki hayvan pazarında, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.







Eski Dadaşköy Belde Belediye Başkanı Yusuf Y. (62), kavgaya dönüşen olayda G.B. (42), M.T. (39) ve E.B.M'yi (29) bıçakla yaraladı. Yusuf Y. de arbede sırasında çeşitli yerlerinden yaralandı.







Olay yerinden kaçan Yusuf Y, güvenlik güçleri tarafından bir ahırda saklanırken yakalandı.



Erzurum'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 4 yaralıdan G.B'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.



Güvenlik güçleri, başka bir gerginlik yaşanmaması için tarafların ikametleri ile hastanelerde güvenlik tedbirleri aldı.