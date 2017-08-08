Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir özel harekat polisi şehit oldu, 13 sivil yaralandı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir özel harekat polisi şehit oldu, 13 kişi yaralandı.



Trabzon'dan gelen özel harekat polisi Burak Sancar'ın kullandığı 34 SP 7157 plakalı otomobil, Bayburt-Erzurum karayolunun Kop Dağı mevkisindeki virajda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Ercan Çiçek yönetimindeki 21 LA 225 plakalı minibüsle çarpıştı.



Kazada, otomobildeki Sancar araçta sıkıştı, fındık işçilerini taşıyan minibüsteki 13 kişi de yaralandı.



Olay yerine giden itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan Sancar'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.



Fındık toplamak için Karadeniz bölgesine giden minibüsteki yaralılar, Erzurum'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.



Şehit polis memuru Sancar'ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere Kocaeli'ye gönderildiği belirtildi.