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Erzurum'daki bıçaklı kavga

Eski Dadaşköy Belediye Başkanı Yusuf Yıldırım, 3 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklandı

Erzurum'daki bıçaklı kavga

 Erzurum'da eski Dadaşköy Belde Belediye Başkanı Yusuf Yıldırım, hayvan tüccarları ile arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişiyi yaraladığı iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, eski Belediye Başkanı Yıldırım (62), Yakutiye ilçesi Kombina Caddesi'ndeki hayvan pazarında dün çıkan kavgada 3 kişiyi bıçakla yaraladı.

Olayda kendisi de yaralanan ve kaçan Yıldırım, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Yıldırım, Erzurum Adliyesine götürüldü. Yıldırım, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Erzurum'da dün yaşanan olayda eski Belde Belediye Başkanı Yusuf Yıldırım, kavga ettiği G.B. (42), M.T. (39) ve E.B.M'yi (29) bıçakla yaralamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tutuklama #eski Dadaşköy Belde Belediye Başkanı Yusuf Yıldırım #erzurum #bıçakla yaralama
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