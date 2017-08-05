Erzurum'un Oltu ilçesinde orman yangını çıktı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Yukarıçamlı Mahallesi'nde ormanlık alanda öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
Oltu Orman İşletmesi Yangın Söndürme Ekipleri ve AFAD ekiplerinin de müdahale ettiği yangının söndürülmesi için Yukarıçamlı Mahallesi sakinleri de destek verdi.
Arazinin engebeli ve ulaşımın sınırlı olması nedeniyle güçlükle müdahale edilen yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar sürüyor.
Geniş bir alanda etkili olan yangının söndürülmesi için ekiplerin aralıksız çalıştığı, zararın ancak çalışmaların ardından tespit edilebileceği belirtildi.
Erzurum'un Oltu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Erzurum'un Oltu ilçesinde orman yangını çıktı.
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