Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, oynadıkları tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybeden 2 çocuktan 11 yaşındaki Esat Gökgöz'ün cenazesi toprağa verildi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, oynadıkları tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybeden 2 çocuktan 11 yaşındaki Esat Gökgöz'ün cenazesi defnedildi.



Ankara Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından İnebolu Devlet Hastanesi morguna getirilen Gökgöz'ün cenazesi, ailesi tarafından alınarak Kabalar köyündeki evine götürüldü.

Helallik alınmasının ardından cenazesi Kabalar Köyü Camisi'ne getiren Esat Gökgöz için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cami imam hatibi Ali Öztürk, aileye başsağlığı dileyerek, cemaate evde silah bulundurmamaları, çocukların yanında silahla oynamamaları uyarısı yaptı.

Esat Gökgöz'ün cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Olayın ardından tutuklanan baba Yavuz Gökgöz, cezaevinden özel izin alarak cenazeye katıldı. Jandarma nezaretinde cenazeye katılan Gökgöz'ün sürekli gözyaşı döktüğü ve güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Aynı olayda hayatını kaybeden 9 yaşındaki İlker Bakır'ın cenazesinin Ankara Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Küre ilçesine bağlı Kayaarkası köyünde toprağa verileceği bildirildi.

İnebolu'ya bağlı Kabalar köyünde, evde oyun oynadıkları sırada tabancanın ateşlenmesi sonucu Esat Gökgöz (11) ile kuzenleri İlker Bakır (9) ve Osman Bakır (13) yaralanmış, durumu ağır olan Gökgöz ve Bakır ambulanslarla İnebolu Devlet Hastanesine Osman Bakır ise Küre Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Göğüs kısmından yaralanan Gökgöz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, başından yaralanan İlker Bakır ile kolundan yaralanan Osman Bakır ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilmişti. İlker Bakır da hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.