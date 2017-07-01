Dört katlı binanın üstteki 2 katında bulunan plastik ve ahşap inşaat kalıpları yandı

İstanbul Esenyurt'ta bir inşaatta çıkan yangında plastik ve ahşap inşaat kalıpları yandı.



Alınan bilgiye göre, Akçaburgaz Mahallesi 1591 Sokak'ta bulunan dört katlı inşaatın 3. katında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın üst kata da sıçradı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Avcılar, Esenyurt ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.



Yangın sonucu, plastik ve ahşap inşaat kalıpları tamamen yandı.



İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.