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Eşi tarafından kalbinden bıçaklanan kişi öldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tartıştığı eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Eşi tarafından kalbinden bıçaklanan kişi öldü

 Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tartıştığı eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde yaşayan Sevim H, kendisini aldattığını düşündüğü eşi 28 yaşındaki Ali H'yi bir süre takip etti.
İddiaya göre, eşinin Dalyan Mahallesi'ndeki bir dairede başka bir kadınla yaşadığını öğrenen Sevim H, söz konusu ev giderek eşiyle tartışmaya başladı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Sevim H, masanın üzerindeki meyve bıçağını eşini kalbinden yaraladı. Eşini ağır yaralayan kadın, daha sonra ambulans çağırdı.
Ağır yaralı Ali H, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
2 çocuk babası Ali H, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ali H'nin cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Cinayet zanlısı Sevim H. ise gözaltına alındı.
Polis olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #cinayet #bıçaklama #beyşehir
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