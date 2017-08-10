Eşinden şiddet gören 35 yaşındaki Gülfidan Sepil, Van İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Cemil Öztürk ile görüştü. Sepil, daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bağlı 'Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne giderek başvuru yaptı.

Çıkışta konuşan Gülfidan Sepil, halen dini nikahlı eşi Tayfur Çeliktop'un kendisini ve ağabeyini arayarak tehdit ettiğini söyledi.



Eşinden şikayetçi olduğunu belirten Sepil, şunları söyledi:



"Bana bunları yaptı, ellerim kollarım kesildi.11 parmağımı aldı, canımdan can aldı, ocağımı başıma yıktı. Beni 5 evladımdan etti, evimi yıktı.Beni sürekli dövdü. 2 gündür abimi arayıp tehdit ediyor. Beni öldüreceğini söylüyor. Yaptıkları yetmediği gibi hala tehdit ediyor. Ama ben şikayetimden vazgeçmeyeceğim.Sonuna kadar şikayetçiyim. Bir an önce bu caninin yakalanmasını istiyorum.Abilerimden uzak dursun. Ama devlet onu tutuklasın, devlete sığınıyorum."