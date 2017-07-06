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Eşini bıçaklayarak öldürdü

Manisa'da hırsızlık suçundan dolayı cezaevinden yeni çıkan M.Ö. tartıştığı eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü

Eşini bıçaklayarak öldürdü

Manisa'nın Kula ilçesinde bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, hırsızlık suçundan dolayı cezaevinden yeni çıkan M.Ö. eşi H.Ö. ile Akgül Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle
tartıştı. Evinin önünde devam eden tartışma sırasında M.Ö. H.Ö'yü boğazından bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri H.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölen kadının cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı, M.Ö. gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tartışma #Manisa #kula #cinayet
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