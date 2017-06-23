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Eşini öldürüp başında ağlayan sanık hakkında karar

Antalya'da çocuklarını görme bahanesiyle parkta buluştuğu eşini tüfekle vurduktan sonra "Ne olur ölme" diyerek başında ağlayan sanık, yargılandığı davada 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

Eşini öldürüp başında ağlayan sanık hakkında karar

Antalya'da çocuklarını görme bahanesiyle parkta buluştuğu eşini silahla vurduktan sonra "Ne olur ölme" diyerek başında ağlayan sanık, yargılandığı davada 18 yıl 9 ay hapse mahkum edildi.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Seçkin Sarıkurtbay ile taraf avukatları katıldı.
Son savunması alınan sanık Sarıkurtbay, pişman olduğunu ve eşini öldürme niyetinin bulunmadığını belirterek, tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı sanığın cezasını haksız tahrik ve takdiri indirimle 17,5 yıla düşürdü. Sanık Sarıkurtbay, ruhsatsız silah kullanmaktan da bir yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Kepez ilçesinde geçen yıl 2 Temmuz'da Seçkin Sarıkurtbay, çocuklarını görme bahanesiyle parkta buluştuğu eşi Özlem Sarıkurtbay'ı tüfekle öldürmüştü. Sanık, eşini vurduktan sonra başında "Ne olur ölme" diyerek ağlamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Seçkin sarıkurtbay #cinayet #antalya #18 yıl 9 ay hapis
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