Bodrum ilçesinde, eşini pompalı tüfekle yaralayan kişi tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eşini pompalı tüfekle yaralayan kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı olan Fethi S. ayrı yaşadığı eşi F.S'nin evine gitti. Eşini konuşmaya ikna ederek eve giren Fethi S. bir süre sonra eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, daha önce yatağın altına koyduğu pompalı tüfeği alarak ateş eden Fethi S. eşini sol dizinden yaraladı.



F.S, komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen kadının ayağında doku ve his kaybı olduğu belirtildi.



Olay yerinde silahla yakalanan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.