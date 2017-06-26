Başbakan Yıldırım: Teşkilattan önemli bir talebim var...
Başbakan Yıldırım: Teşkilattan önemli bir talebim var...
Müthiş iddia: NASA, uzayda...
Müthiş iddia: NASA, uzayda...
CHP'ye
CHP'ye "Yürüyüşten vazgeç" çağrısı
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Eşini ve kayınbiraderini av tüfeğiyle yaraladı

Kütahya'da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınbiraderini av tüfeğiyle yaraladı.

Eşini ve kayınbiraderini av tüfeğiyle yaraladı

Kütahya'da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınbiraderini av tüfeğiyle yaraladı.

Alınan bilgiye göre, işsiz olduğu öğrenilen Erol K. (44), kayınbiraderi Erhan Demir'in (40) kullandığı ve içerisinde iki çocuk annesi eşi Nazmiye K'nin (41) bulunduğu otomobili takibe aldı.

Kütahya-Eskişehir karayolu Otogar Kavşağı'nda kayınbiraderinin kullandığı otomobili durduran şüpheli, boşanma aşamasında olduğu eşiyle konuşmak istedi.
Bu sırada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erol K, otomobilinden aldığı av tüfeğiyle eşi Nazmiye K'yi ve kayınbiraderi Erhan Demir'i yaraladı.
Şüpheli olay yerinden kaçtı, yaralanan eşi ve kayınbiraderi 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Erol K. ve eşi Nazmiye K'nin şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #av tüfeği #Kütahya #yaralama
banner863
Önceki Haber
Erzincan'daki trafik kazası
Sonraki Haber
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.