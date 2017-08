Samsun'un Ladik ilçesinde yaşayan Ahmet Aygül, eşine düğünde mehir olarak verdiği altını satarak aldığı keçilerle başladığı işinde, bugün 170 keçinin bulunduğu sürüye ulaştı.

Samsun'un Ladik ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Ahmet Aygül, eşine düğünde mehir olarak verdiği altını satarak aldığı keçilerle başladığı işte bugün 170 keçinin bulunduğu sürünün sahibi oldu.







İlçenin Deliahmetoğlu Mahallesi'nde yaşayan Aygül, 3 yıl önce çalıştığı iş yerinden ayrılarak, köyünde keçi yetiştirmeye karar verdi. Eşine düğünde mehir olarak verdiği altınları satarak Saanen ırkı 10 keçi alan Ahmet Aygül, elde ettiği sütten yaptığı peyniri satmaya başladı.



Zamanla işini büyüten Aygül'ün bugün 170 keçisi bulunuyor. Yaptığı peyniri de kargoyla İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyükşehirlere gönderiyor.



Aygül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyünde doğal ortamda baktığı keçilerden elde ettiği süt ve peynire büyük talep olduğunu söyledi.



Eşi Sema ile işe kısıtlı imkanlarla başladıklarını dile getiren Aygün, aradan geçen yıllarda hem yeni keçiler aldıklarını hem de kendi keçilerinin yavruladığını, böylece sürüsünün büyüdüğünü belirtti.



"Her gün 100-120 litre süt alıyorum."



Keçi sayısı artınca buna bağlı elde ettiği süt ve yaptığı peynirin de arttığını aktaran Aygül, şöyle devam etti:



"Bir tüp gaz bayisinde asgari ücretle çalışıyordum. Her gün apartmanlara tüp çıkartıyordum. Bir gün hastalanınca başka ne yapabileceğimi düşündüm. Köyüm bu iş için müsaitti. Kendi arazim, köyümüzün merası vardı. Keçi yetiştiriciliğini bilen birinden yardım alarak bu işe girdim. Şimdi keçilerimden her gün 100-120 litre süt alıyorum. Sütten de günde ortalama 13-14 kilo peynir yapıyorum."







Aygül, sürüsündeki keçi sayısını 250'nin üzerine çıkarmak ve modern bir işletme kurmayı istediğine işaret ederek, "Yaptığımız peyniri ilk önceleri İstanbul, Ankara ve Bursa'daki akrabalarımla tanıdıklara gönderdik. Beğenilince başkalarına da satış yapar hale geldik. Bugün başta bu şehirler olmak üzere pek çok şehre peynir gönderiyorum. Sütü ise daha çok Samsun'a satıyorum. Peynirin kilosunu 25, sütü ise 6 liradan veriyoruz. Keçi sütü oldukça ilgi görüyor.



Hedefim kendi markamızı oluşturarak daha profesyonel bir şekilde bu işi yapmak." ifadelerini kullandı.



Sema Aygül ise eşine destek vererek kendi işlerini kurduklarını, keçilerden elde edilen sütleri kendisinin peynir yaptığını kaydetti.