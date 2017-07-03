Eski Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz'ın oğlu, silahlı saldırıda yaralandı

Kahramanmaraş'ta eski belediye başkanı Mustafa Poyraz'ın oğlu Erdem Poyraz, silahlı saldırı sonucu yaralandı.







Alınan bilgiye göre, Şeyh Adil Mahallesi'nde eczane işleten Erdem Poyraz'ın iş yerine gelen eski çalışanı Mustafa K, av tüfeğiyle ateş ettikten sonra kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve çevredeki esnaf tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Poyraz, tedavi altına alındı.







Zanlının yakalanması için çalışma başlatan polisin olay yerinde yaptığı incelemede av tüfeği, iş yeri yakınındaki bir çöp konteynerinde bulundu.



Öte yandan silahlı saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.