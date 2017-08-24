ESKİŞEHİR’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda nükleer sanayide kullanılan 9 adet cam tüp içerisinde, piyasa değeri 2 milyon Euro olduğu belirtilen Sezyum 137 maddesi ele geçirdi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tehlikeli madde kaçakçılığı yapan kişilere yönelik olarak operasyon düzenledi.



Eskişehir-Ankara karayolunda dün bir dinlenme tesisinde gerçekleştirilen operasyonda, 9 adet cam tüp içerisindeki Sezyum 137 maddesi satışını yaptıkları öne sürülen E.A. (58), M.G. (52), D.Z. (50) ve M.D.’yi (49) gözaltanı alındı.



Piyasa değeri 2 milyon Euro olarak değerlendirilen 9 adet cam tüp içerisindeki Sezyum 137 maddesine el koyuldu. Sezyum 137 maddesinin nükleer sanayide ve nükleer silah yapımında kullanılan kimyasal bir element olduğu belirtildi.

