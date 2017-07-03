Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) Programlar Direktörü tutuklandı.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) Programlar Direktörü tutuklandı.



İl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı iddia edilen TEI Programlar Direktörü Muhammet Levent Ş. gözaltına alındı.



Daha önce Milli Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Sanayii Müsteşarlığında Alt Sistemler Daire Başkanlığı da yapan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.