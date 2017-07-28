Eskişehir'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle bazı caddeler su altında kaldı.
Yağışa hazırlıksız yakalananlar, iş yerlerine sığındı. Bazı kent sakinleri, su birikintilerinin üzerinden atlamaya çalıştı.
Çarşı esnafı, iş yerlerinin çevresinde biriken suları temizlemeye çalıştı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vidanjör yardımıyla rögarları açtı. Polis ekipleri de ani bastıran yağmur nedeniyle sıkışan trafiği düzenlemeye çalıştı.
Eskişehir'de öğleden sonra etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Eskişehir'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
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