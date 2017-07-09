Eskişehir'de piknik alanında silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Eskişehir'de piknik alanında silahla vurulan kişi ağır yaralandı.



İddaya göre, Çankaya Mahallesi'ndeki Bademlik piknik alanında oturan B.Ü. (22), aralarında husumet bulunan Ş.T. (21) ile karşılaştı.



Ş.T, pompalı tüfekle B.Ü'ye 6 el ateş ederek kaçtı.



Yaralanan B.Ü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.



B.Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Polis, Ş.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.