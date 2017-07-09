İstanbul Valisi Vasip Şahin'den
İstanbul Valisi Vasip Şahin'den "Adalet Mitingi" açıklaması
Söz Meclisten İçeri bu akşam 21.00’de Ulusal Kanal’da
Söz Meclisten İçeri bu akşam 21.00’de Ulusal Kanal’da
En çok harcamayı Çinli turistler yapıyor
En çok harcamayı Çinli turistler yapıyor

Eskişehir'de silahla vurulan kişi ağır yaralandı

Eskişehir'de piknik alanında silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Eskişehir'de silahla vurulan kişi ağır yaralandı

Eskişehir'de piknik alanında silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

İddaya göre, Çankaya Mahallesi'ndeki Bademlik piknik alanında oturan B.Ü. (22), aralarında husumet bulunan Ş.T. (21) ile karşılaştı.

Ş.T, pompalı tüfekle B.Ü'ye 6 el ateş ederek kaçtı.

Yaralanan B.Ü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

B.Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, Ş.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #silahlı saldırı #Eskişehir #1 yaralı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Giresun'da fındıkta tahmini rekolte çalışmaları tamamlandı
Sonraki Haber
Eren Derdiyok ve Belhanda'nın sakatlıkları
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.