ESKİŞEHİR'de Emrah Y. ile Avşar D. arasında çıkan tartışma bıçak ve silahlı kavgaya dönüştü. Emrah Y. ile yoldan geçmekte olan 12 yaşındaki Hasan Ç. av tüfeği saçmaları ile, Avşar D. ise bıçakla yaralandı.

Yenidoğan Mahallesi Köksal Sokakta bu akşam saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda aralarında husumet bulunan sanayide kaportacılık işi ile uğraşan Avşar D.'nin iş yerine gelen 25 yaşındaki Emrah Y. arasında tartışma çıktı.



Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Emrah Y. yanında getirdiği bıçakla Avşar D.'yi yaraladı. İş yerindeki otomobilinin bagajından av tüfeğini çıkartan Avşar D. rastgele ateş etti. Av tüfeğinden çıkan saçmalardan Emrah Y. ile olay yerinden geçmekte olan Hasan Ç. yaralandı. Durumları ağır olan Emrah Y. ile Hasan Ç. olay yerine gelen ambulanslarla Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Emrah Y. ile Hasan Ç. daha sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilirken, bıçakla yaralanan Avşar D. olay yerinden kaçarak kendi imkanları ile Eskişehir Yunusemre Devlet Hastanesi'ne gitti. Avşar D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.